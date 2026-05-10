Москва10 мая Вести.Риск появления побочных реакций на лекарства в несколько раз повышается, если принимать сразу несколько препаратов, сообщил ТАСС со ссылкой на доктора биологических наук, заведующего кафедрой фармации ИФМХ Пироговского университета Нину Киселеву.

Например, у пациента гипертоническая болезнь, язвенная болезнь и сахарный диабет 2-го типа. В этом случае во много раз возрастают риски нежелательных реакций, при этом не только и не столько легких, таких как головная боль, тошнота, рвота, но увеличивается и риск госпитализаций пациентов, и риск смертельного исхода отметила Киселева

Она уточнила, что ВОЗ оценивает риски появления побочных эффектов при одновременном приеме 2-3 препаратов в 39%, при приеме 4-5 препаратов они возрастают уже до 88%.