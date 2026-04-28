Более 60% россиян старше 65 лет принимают пять и более препаратов одновременно РГНКЦ: более 60% россиян старше 65 лет принимают от пяти лекарств ежедневно

Москва28 апр Вести.Российский геронтологический научно-клинический центр (РГНКЦ) представил исследование, согласно которому 62% россиян старше 65 лет ежедневно принимают не менее пяти лекарств. Издание "Ведомости" ознакомилось с данными.

Исследование охватило более 4300 человек из 11 регионов страны. По его результатам, 96% пожилых регулярно принимают лекарства, причем около 25% делают это без назначения врача – по советам близких или ориентируясь на рекламу.

Как отметила сотрудник центра Наталья Воробьева, с возрастом растет распространенность полипрагмазии – одновременного приема пяти и более препаратов. Так, если среди пациентов 65–74 лет многокомпонентная фармакотерапия встречается в 57% случаев, то после 85 лет – в 66%.

Также с возрастом увеличивается среднее количество принимаемых лекарств – с 5,2 до 5,6 препаратов. При этом около 6% пациентов принимают более десяти лекарств одновременно, а максимальный зафиксированный показатель составил 17. Женщины в среднем употребляют больше препаратов, чем мужчины.

Эксперты предупредили, что полипрагмазия повышает риски развития гериатрических синдромов – падений, депрессии, хронической боли и старческой астении. В Росздравнадзоре уточнили, что на пожилых пациентов приходится около 22% всех сообщений о побочных эффектах лекарств, а при лечении нескольких заболеваний риск нежелательных реакций возрастает в 2–3 раза.

Проблему усугубляет дефицит клинических фармакологов, которые должны оценивать взаимодействие препаратов и корректировать терапию. В качестве одного из возможных решений эксперты рассматривают использование искусственного интеллекта для анализа данных о лекарствах.

При этом у пожилых людей также часто наблюдается мультиморбидность – наличие нескольких хронических заболеваний, что требует приема нескольких препаратов. Такая терапия считается допустимой только при грамотном контроле. Специалисты подчеркивают, что ключевая задача лечения – найти баланс между пользой и рисками, а также своевременно пересматривать и при необходимости сокращать количество назначений.

Ранее министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович сообщил об открытии в Сербии предприятия по производству российских медикаментов. Он отметил, что сербы очень доверяют российским ученым и врачам, и медицина России популярна в стране уже десятки лет.