Психиатр Лазарев объяснил, почему россияне стали чаще покупать антидепрессанты В России выросли продажи антидепрессантов

Москва16 апр Вести.Врач-психиатр Игорь Лазарев считает, что россияне стали чаще покупать антидепрессанты из-за роста тревожных и депрессивных расстройств. Об этом он рассказал "Известиям".

Как отметили в издании, продажи антидепрессантов в первом квартале 2026 года выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Люди стали обращаться к врачам, раньше это считалось стыдным. Сейчас это стало более доступно, такая помощь не дискриминируется поделился мнением Лазарев

Он также напомнил, что антидепрессанты следует принимать исключительно по назначению врача.

Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко сообщил, что женщины в возрасте от 18 до 30 лет страдают депрессией в четыре раза чаще, чем мужчины. Он также отметил, что состояние человека во многом зависит от времени года.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что чаще всех с депрессивными эпизодами сталкиваются граждане, исключившие из своего рациона все продукты животного происхождения.