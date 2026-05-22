Число людей с психическими расстройствами выросло вдвое Lancet: с 1990 года в мире стало на 95,5% больше людей с расстройствами психики

Москва22 мая Вести.За последние 30 лет число людей, страдающих психическими расстройствами, увеличилось почти вдвое. Об этом следует из научной статьи, опубликованной в журнале Lancet.

Согласно исследованию, количество людей с расстройствами психики в мире с 1990-го по 2023-й год увеличилось на 95,5%. Показатель достиг 1,17 миллиарда человек.

Ученые изучили тенденции в отношении 12 психических заболеваний в 204 странах. Как выяснилось, растет число случаев тревожных расстройств, большого депрессивного расстройства, дистимии, шизофрении, расстройств пищевого поведения, включая нервную анорексию и булимию, а также синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Оказалось, что самыми распространенными заболеваниями стали тревожность и депрессия, наименее распространенными — анорексия, булимия и шизофрения. Также в ходе исследования было установлено, что чаще всего от психических расстройств страдают женщины в возрасте от 15 до 39 лет.