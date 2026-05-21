Москва21 мая Вести.Заболеваемость сифилисом и гонореей в Европе достигла рекордных показателей на фоне изменений в сексуальном поведении молодежи. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

По информации центра, в 2024 году в Европе выявили более 106 тысяч случаев гонореи — это на 4,3% больше, чем годом ранее, и максимальный показатель за всю историю наблюдений. Число заражений сифилисом приблизилось к 46 тысячам случаев, что почти вдвое превышает уровень 2015 года.

Эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Бруно Чанчо предупредил, что без лечения такие инфекции могут приводить к тяжелым последствиям, включая хронические боли, бесплодие, а в случае сифилиса — к поражению сердца и нервной системы.

Более половины всех случаев гонореи и сифилиса, по данным специалистов, приходится на мужчин, практикующих однополые связи (движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским). Также медики фиксируют рост врожденного сифилиса: число подобных случаев увеличилось с 78 до 140.

При этом заболеваемость хламидиозом в Европе немного снизилась и составила более 213 тысяч случаев.