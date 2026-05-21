"Болезнь поцелуев" стала чаще встречаться в РФ у школьников и студентов В России школьники и студенты стали чаще болеть инфекционным мононуклеозом

Москва21 мая Вести.Инфекционный мононуклеоз, или "болезнь поцелуев", стали все чаще обнаруживать у российских школьников и студентов. Иногда это заболевание приводит к тяжелым последствиям, в том числе реанимации. Об этом сообщает в Telegram-канале SHOT.

По данным источника, в России в настоящее время на 100 тысяч человек фиксируют от 40 до 80 случаев инфекционного мононуклеоза. Инфекцию стали чаще находить у школьников и студентов 15-24 лет. Раньше диагноз обычно ставили детям 4-5 лет.

Вирус выделяется со слюной и попадает на слизистую рта или носоглотки здорового человека говорится в сообщении

Дальше он проникает в В-лимфоциты и начинается классическая картина ангины. Среди симптомов "болезни поцелуев" - сильный отек лица и шеи, увеличение лимфоузлов. Встречаются и более опасные осложнения: дыхательная недостаточность, разрыв селезенки, поражение печени, гнойная ангина.