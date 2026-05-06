Онищенко: туберкулез в школах обнаруживают каждый год Онищенко: туберкулез в школах РФ диагностируют ежегодно, это не страшно

Москва6 мая Вести.В рамках системы раннего выявления туберкулеза в учебных заведениях в РФ ежегодно проводят проверки, инфекцию находят регулярно, ничего страшного в этом нет, сообщил ТАСС со ссылкой на академика РАН, эпидемиолога, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко.

У нас система раннего выявления туберкулеза, которая берет начало еще с советского периода, даже может быть и раньше. Мы каждый год детям ставим реакцию Манту. Мы выявляем тех, кто входит в группу риска, потом идет более углубленное обследование: флюорография, рентгенография и так далее. И то, что его выявили, - я уверен, это делается каждый год прокомментировал он ситуацию с положительным тестом на туберкулез у двух учеников школы в Ростове-на-Дону

Онищенко также отметил, что дальнейшие обследования зараженных школьников помогут выяснить, в какой стадии находится заболевание и в какой форме – открытой или закрытой – протекает. При закрытой форме туберкулеза пациент не может заразить окружающих, следовательно, поводов для его изоляции нет.