Россиянам объяснили, как защититься от наноклещей Онищенко: нужно выбирать правильную одежду, чтобы защититься от наноклещей

Москва18 июл Вести.Защититься от наноклещей можно теми же способами, что и от обычных. При этом особое внимание необходимо уделять правильному выбору одежды. Об этом в беседе с KP.RU рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, наноклещ представляет собой молодого клеща, который "только что вылупился". При этом, предупредил академик, клещ в ранний период жизни также опасен и заразен.

До того, чтобы не ходить к врачу, надо выполнять все те же требования и по одежде. Надо стараться, чтобы открытых участков на теле было как можно меньше - при походе в поле, в лес, при обработке СНТ, дачных поселков сказал Онищенко

Ранее в Роспотребнадзоре разъяснили, что термин "наноклещи" не означает появление нового вида клещей: речь идет о нимфах – молодых особях иксодовых клещей.