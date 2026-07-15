Онищенко заявил, что капли для носа надо использовать строго по назначению врача

Онищенко объяснил, как нужно использовать капли для носа Онищенко заявил, что капли для носа надо использовать строго по назначению врача

Москва15 июл Вести.Любое лекарство, в том числе капли для носа, необходимо использовать строго по назначению врача. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что жительница Москва якобы прожгла дыру в носовой перегородке после применения спрея от насморка.

Любое лекарство, даже безрецептурное, нужно использовать только по назначению врача и строго в соответствии с теми дозировками и курсами лечения, которые написаны в утвержденной Минздравом инструкции по применению данного изделия сказал Онищенко, комментируя ситуацию

Академик предположил, что использованный москвичкой препарат мог содержать спиртовые компоненты. По его словам, при длительном применении не по инструкции такие средства могут привести к негативным последствиям. Онищенко также рекомендовал пострадавшей пройти дополнительное обследование на скрытые патологии.