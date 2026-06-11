"Хуже не сделает": Онищенко об идее использовать VR-очки во время родов Онищенко оценил идею использования VR-очков во время родов

Москва11 июн Вести.Использование VR-очков (от англ. virtual reality — виртуальная реальность) может облегчить роды при условии их нормального течения, однако устройство не станет неотъемлемой частью процесса. Таким мнением с РИА Новости поделился академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Я уверен, что это не станет неотъемлемой нормой. В какой-то мере это может облегчить (процесс - прим.ред.). Хуже это не сделает, если это нормальные физиологические роды, да еще при хорошей анатомии. При хорошей физиологии, если не первые роды, это, наверное, не повредит сказал Онищенко

По словам ученого, в отдельных случаях от использования VR-очков в роддомах следует отказаться.

Если это роды с какими-то отклонениями патологическими, безусловно, это, как мне кажется, может затруднить прямой контакт между акушеркой и врачом и роженицей. Тут это может быть препятствием отвлекающим, потому что сам процесс родов с точки зрения физиологии - это отнюдь не простая задача заключил академик

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в российских роддомах роженицам начали помогать VR-очками. Технологию уже применяют в государственных учреждениях как часть терапии. Надев очки, женщина видит успокаивающие пейзажи, благодаря чему схватки проходят легче.