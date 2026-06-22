Онищенко: студенты получают низкие стипендии, но у них есть другие бонусы Онищенко призвал студентов активно использовать альтернативные меры поддержки

Москва22 июн Вести.Российские студенты имеют в своем распоряжении широкий спектр дополнительных возможностей и льгот, которыми необходимо активно пользоваться, несмотря на относительно небольшой размер базовых государственных выплат.

Такое мнение высказал академик РАН, известный эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня в стране развиваются различные форматы содействия учащимся как со стороны государства, так и со стороны потенциальных работодателей.

В частности, он отметил возросшую популярность персональных и именных стипендий. Академик также обратил внимание на сферу медицинского образования, указав, что поступающие в текущем году абитуриенты будут подписывать трехсторонние соглашения между вузом и предприятием, которое берет на себя конкретные встречные обязательства перед будущим специалистом.

Кроме того, Онищенко напомнил о создании целевой инфраструктуры для помощи молодым родителям в период получения высшего образования. По его словам, в университетах активно внедряются меры поддержки, включая предоставление мест в детских садах и открытие детских комнат, где студенты могут оставить ребенка на время посещения лекций и практических занятий.

Сравнивая нынешние реалии с периодом своего обучения, ученый констатировал, что в советские годы покупательная способность студенческих выплат была существенно выше. Он пояснил, что даже на стандартную ежемесячную стипендию в размере 27 рублей можно было позволить себе гораздо больше, чем на современные базовые пособия, в то время как повышенные выплаты успешным студентам в СССР фактически соответствовали окладу среднего медицинского персонала.

Ранее в Госдуме предложили поднять студенческую стипендию в десять раз.