Онищенко не исключил вероятность эпидемии ВИЧ-инфекции в мире Онищенко: распространение ВИЧ-инфекции может привести к эпидемии

Москва29 июл Вести.Риски возникновения эпидемии ВИЧ-инфекции в мире небезосновательны, из-за ухудшения ситуации с лекарствами заболеваемость может вырасти. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В интервью РИА Новости он отметил, что мировое сообщество уже сделало многое для обеспечения людей и, в особенности, молодежь, лекарственными препаратами от ВИЧ.

И снижение финансирования действительно может вызвать рост ВИЧ-инфицированных людей (в мире - ред.). Вот на этом построено это предположение, оно небезосновательно сказал Онищенко

Академик напомнил, что вакцина от вируса до сих пор не создана, а потому человеку нужен постоянный прием лекарств, чтобы сохранить жизнь.

Согласно информации ООН, в прошлом году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода снизилось на 18%, до 7,3 миллиарда долларов, что стало крупнейшим падением за почти 20 лет.