Москва30 маяВести.Для охраны границ и территорий РФ в связи со вспышкой Эболы в Африке необходимо готовить первичную медицинскую сеть и брать под контроль всех прилетевших из стран Африки, такое мнение ТАСС выразил академик РАН Геннадий Онищенко.
Мы должны заниматься вопросом охраны границ и территорий. Это готовность первичной медицинской сети, которая должна быть проинформирована, начиная от медпункта в аэропорту, заканчивая медучреждениямисказала Онищенко
Он добавил, что любого человека, который имеет в анамнезе поездку в неблагополучный регион, нужно немедленно госпитализировать.