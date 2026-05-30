Онищенко: из-за вспышки Эболы надо госпитализировать всех прилетевших из Африки

Москва30 мая Вести.Для охраны границ и территорий РФ в связи со вспышкой Эболы в Африке необходимо готовить первичную медицинскую сеть и брать под контроль всех прилетевших из стран Африки, такое мнение ТАСС выразил академик РАН Геннадий Онищенко.

Мы должны заниматься вопросом охраны границ и территорий. Это готовность первичной медицинской сети, которая должна быть проинформирована, начиная от медпункта в аэропорту, заканчивая медучреждениями сказала Онищенко

Он добавил, что любого человека, который имеет в анамнезе поездку в неблагополучный регион, нужно немедленно госпитализировать.