Москва28 мая Вести.Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко настоятельно рекомендует россиянам отказаться от поездок в Африку из-за сложной эпидемиологической ситуации. Об этом эпидемиолог сказал в интервью ТАСС.

Конечно, ни о каких поездках туда речи быть не может. Это первое. Второе - даже если кто-то туда соберется ехать, то я думаю, что даже местные власти будут этому препятствовать сказал Онищенко

Ранее сообщалось, что общее число вероятных случаев инфицирования вирусом Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 900. Распространение заболевания признано чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. Тем не менее российские туристы не отказываются от путешествий в страны Африки.