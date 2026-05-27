Москва27 мая Вести.Для России вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго не представляет угрозы. Такое мнение выразил вирусолог, академик РАН Петр Чумаков в комментарии изданию "Комсомольская правда".

Для России эта вспышка не представляет угрозы. Да и не стоит говорить, что в Африке Эбола прямо-таки бушует заявил Чумаков

По его словам, вспышки в африканских странах возникают часто и "носят более-менее ограниченный характер". По данным Чумакова, в среднем заражаются по полтысячи человек.

По информации газеты, в ДР Конго циркулирует один из пяти известных вариантов вируса Эбола - Bundibugyo ebolavirus. Издание пишет, что для него нет вакцины и специфического лечения. Летальность от этого штамма оценивается в 25%-50%, сказано в материале.

Вирус Эбола - возбудитель тяжелого инфекционного заболевания, известного как геморрагическая лихорадка Эбола или эболавирусная инфекция. Среди симптомов: внезапное повышение температуры до 39-40 градусов, сильная слабость, головная и мышечная боль, рвота, диарея с кровью, внутренние и наружные кровотечения. Заболевание может привести к летальному исходу, также может вызвать выкидыш.

25 мая во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что от лихорадки Эбола в ДР Конго скончалось 101 человек, но также есть информация о 220 смертях, которые тоже могут быть связаны с Эболой.