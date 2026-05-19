Роспотребнадзор суммировал данные о заболеваемости лихорадкой Эбола в ДР Конго

Москва19 мая Вести.Специалисты Роспотребнадзора проанализировали сведения о вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола на территории Демократической Республики Конго (ДРК). Они суммировали данные о количестве заболевших из разных источников. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в городе Буния зафиксирован один подтвержденный случай заболевания. Заболел доктор с гражданством США. Его эвакуировали в Германию.

В ведомстве подчеркнули, что по данным на 18 мая было известно о 395 пациентах с подозрением на заражение вирусом, а также о 118 летальных случаях заболевания. На следующий день, 19 мая, показатели изменились. Количество случаев с подозрением на заражение выросло до 435, а с летальным исходом – до 116. Последние сведения были получены от представителя правительства ДР Конго.

Ранее сообщалось, что от лихорадки Эбола в республике умерли лишь 80 человек. Такими данными на 16 мая располагал Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC).