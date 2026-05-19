Москва19 мая Вести.Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) объявили чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения из-за вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Сообщение опубликовано на портале Africa CDC.

Решение связано с риском дальнейшего распространения заболевания на территории Африки.

Africa CDC выражает глубокую обеспокоенность высоким риском регионального распространения из-за интенсивного трансграничного перемещения населения, мобильности, связанной с горнодобывающей промышленностью, нестабильности в затронутых районах, слабых мер профилактики и контроля инфекций, смертей среди населения вне формальных систем здравоохранения, а также близости затронутых районов к Руанде и Южному Судану говорится в заявлении

Как отметили в организации, введение режима ЧС позволит привлечь дополнительное финансирование и усилить эпидемиологический контроль на континенте.

Также уточняется, что Africa CDC вместе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) уже создали единую систему координации реагирования на вспышку. Также на континент направлены специалисты по эпидемиологии, лабораторным исследованиям и контролю инфекций. На борьбу с распространением вируса выделено два миллиона долларов.

19 мая власти Конго сообщили, что за день почти 120 человек, по предварительным данным, стали жертвами новой вспышки лихорадки Эбола на востоке страны. В провинциях Итури и Северное Киву выявлено 435 предполагаемых случаев заражения.