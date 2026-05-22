Врач Кииза: диабетики и люди в возрасте находятся в группе риска Эболы

Москва22 мая Вести.Люди старшего поколения и диабетики находятся в группе риска заболевания Эболой. Об этом рассказал РИА Новости врач из Уганды Элайджа Кииза, лечивший больных Эболой.

По его словам, пожилые люди более уязвимы из-за сниженного иммунитета.

Также заболеть могут диабетики сообщил врач

Кииза отметил, что у таких больных симптомы проявляются быстро, в то время как у детей это может занимать порядка полутора недель. Медик также сообщил, что Эбола представляет угрозу здоровью беременных.

Всемирная организация здравоохранения объявила вызванную вирусом Бундибугйо вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что завоз лихорадки Эбола на территорию РФ исключать нельзя, но распространения заболевания и крупной вспышки удастся избежать.

Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первые симптомы схожи с симптомами гриппа, после чего следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.