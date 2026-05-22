Москва22 мая Вести.Новая вспышка Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) прервала авиасообщение этой страны с Угандой. Власти Уганды отменили полеты в соседнюю страну, граница с которой составляет 877 километров.

О приостановке регулярных авиарейсов между двумя странами проинформировала угандийская независимая ежедневная газета Daily Monitor (DM).

Правительство Уганды приостановило все прямые рейсы с ДРК сообщается в публикации издания

Число жертв Эболы в двух провинциях ДРК возросло до 160, добавляет агентство Associated Press (AP). Известно еще о 671 случае заражения.

В Конго накаляется ситуация. Ранее родственники одного из умерших от вируса Эболы пациента подожгли лечебный полевой центр после запрета забрать тело умершего. CNN отмечает, что в результате сгорели две больничные платки.

Вспышка лихорадки среди шахтеров-золотодобытчиков произошла у города Буниа на востоке ДРК в провинции Итури. Первую смерть от вируса здесь зарегистрировали 24 апреля 2026 года. Жертвой Эболы стала медицинская сестра. Возбудителем заболевания оказался вирус Эбола-Бундибугио. От него нет ни вакцины, ни лекарств.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 17 мая признала эпидемию лихорадки Эбола в ДРК и Уганде международной чрезвычайной ситуацией (ЧС). Предыдущая вспышка лихорадки Эбола в Конго завершилась в октябре 2025 года.

Угандийский врач Элайджа Кииза рассказал, что в группе повышенного риска при Эболе оказываются возрастные пациенты и диабетики. Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заверил, что риска распространения Эболы в России нет. Но вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил единичные случаи завоза лихорадки Эболы в РФ.