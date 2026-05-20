Вирусолог: вспышки болезни в случае завоза Эболы в Россию не будет

Вирусолог: завоз Эболы в Россию возможен, но вспышки болезни не будет Вирусолог: вспышки болезни в случае завоза Эболы в Россию не будет

Москва20 мая Вести.Завоз лихорадки Эбола на территорию России не исключен, однако распространения заболевания и крупной вспышки удастся избежать. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Поскольку люди ездят, то, конечно, человек зараженный этим вирусом может приехать в Россию, избежать этого достаточно сложно, но можно предупредить. Наши соответствующие санитарные службы следят за людьми, которые приезжают из таких очагов пояснил ученый

По его словам, даже если инфицированный попадет в страну и у него проявятся признаки болезни, он будет немедленно госпитализирован. Контактные с ним лица также отправят под наблюдение.

"Вспышка Эболы России не грозит, это не такая инфекция, которая в условиях России начнет широко распространяться", — подчеркнул Альтштейн.

Ранее постоянный секретарь Минздрава Уганды Диана Атвине сообщила о вспышке лихорадки Эбола в стране. Со своей стороны, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выражал обеспокоенность скоростью и масштабом распространения вируса.