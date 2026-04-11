Москва11 апр Вести.Комары рода Aedes, способные быть переносчиками опасных тропических лихорадок, были завезены в Россию в 2008 году и сейчас обитают на большей территории Краснодарского края, рассказал РИА Новости директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Тем не менее, у жителей России практически отсутствуют риски заболеть из-за них тропическими вирусами, уверен ученый.

Вспышек подобных лихорадок у нас не было, и не факт, что в обозримом будущем будут указал Александр Лукашев

Он пояснил, что для распространения заболевания помимо комаров-носителей необходимы соответствующие климатические условия - температура воздуха должна длительное время держаться в районе 30-32 градусов.

Но вот при посещении жарких стран и эндемичных районов российским туристам нужно для защиты использовать репелленты и закрывающую тело одежду.