Москва20 маяВести.Вероятность распространения вируса Эбола в России нулевая. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, чьи слова передает ТАСС.
В России риска нетсказал министр на полях 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что завоз лихорадки Эбола на территорию России не исключен, однако распространения заболевания и крупной вспышки удастся избежать.