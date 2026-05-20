Мурашко заявил об отсутствии риска распространения Эболы в России

Москва20 мая Вести.Вероятность распространения вируса Эбола в России нулевая. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, чьи слова передает ТАСС.

В России риска нет сказал министр на полях 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что завоз лихорадки Эбола на территорию России не исключен, однако распространения заболевания и крупной вспышки удастся избежать.