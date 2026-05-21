ВОЗ: заражение Эболой происходит только при прямом контакте с биожидкостями

Заражение Эболой происходит при прямом контакте с биологическими жидкостями ВОЗ: заражение Эболой происходит только при прямом контакте с биожидкостями

Москва21 мая Вести.Заражение вирусом Эбола возможно только при непосредственном контакте с кровью или иными биологическими жидкостями инфицированного человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации пояснили, что передача вируса также может произойти через предметы или поверхности, загрязненные биологическими жидкостями, такими как кровь, фекалии или рвота.

Представители ВОЗ подчеркнули, что вирус не передается воздушно-капельным путем, люди не могут быть источником заражения до появления у них симптомов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент в России нет риска распространения лихорадки Эбола.