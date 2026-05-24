Врач из Уганды назвал заболевание, которое легко спутать с лихорадкой Эбола Ликбез от угандийского врача: Эболу легко спутать с малярией

Москва24 мая Вести.Угандийский врач Элайджа Кииза назвал заболевание, симптомы которого легко спутать с лихорадкой Эбола. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее медик из Уганды предупреждал, что в группе повышенного риска при Эболе оказываются диабетики и возрастные пациенты. Он имеет опыт лечения больных Эболой, вызванной вирусом Бундибугио.

Состояние пациента и симптомы можно принять за малярию пояснил врач

Первые симптомы болезни таковы - боль в горле, головная боль лихорадка и мышечные спазмы. После этого наблюдаются нарушения в работе печени и почек, в ряде случае - внутренние и внешние кровотечения.

ВОЗ признала вспышку Эболы в Уганде и Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба в области здравоохранения. Только в ДРК от заболевания скончалось предположительно более двух сотен человек, но документально Эбола зафиксирована только в десяти случаев смертей. Вирус заболевания передается от диких животных и распространяется в популяции людей.

Рисков распространения Эболы в России нет, заверяет врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова. По ее словам, существует пять серотипов вируса Эбола, в РФ нет его местной циркуляции. Завозные случаи, с учетом опыта борьбы с COVID-19, быстро локализуются.

Штамм вируса Эбола-Бундибугио впервые выявлен осенью 2007 года в Уганде. От него нет ни вакцины, ни специальных лекарств. Применяемое лечение – симптоматическое. Смертность от Биндибугио достигает 30-50%.