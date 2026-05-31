Эксперты: 43 подтвержденные смерти от Эболы зафиксировали в ДРК и Уганде

Москва31 мая Вести.Число смертельных случаев лихорадки Эбола в Уганде и Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 43, всего подтвержденных случаев заболевания 263, еще более 1,1 тысячи предполагаемых случаев расследуется. Об этом сообщил гендиректор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию с Эболой в ДР Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей угрозу для других стран.

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" заявила о беспрецедентной скорости распространения Эболы, потребовав срочно увеличить масштабы тестирования, усилить международную медицинскую и гуманитарную помощь, а также гарантировать свободный доступ в регионы, пострадавшие от эпидемии.

Прежняя вспышка лихорадки в ДРК завершилась в октябре 2025 года. Однако самая крупная вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах. Тогда в Западной Африке заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболевание поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных животных. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.