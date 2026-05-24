Число вероятных жертв вируса Эбола в Конго превысило 200

Москва24 мая Вести.Число потенциальных летальных исходов от вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило отметку 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства связи и по делам СМИ.

По официальным сведениям, на данный момент вспышка лихорадки коснулась трех провинций - Итури, Северное Киву и Южное Киву.

Зарегистрировано 204 случая смерти, предположительно вызванных вирусом указывается в публикации

Помимо того, в ведомстве заявили о 867 предположительных случаев инфицирования. При этом лабораторно пока подтверждены десять смертей и 91 случай заражения.

Ранее африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) объявили чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения из-за вспышки лихорадки Эбола в Конго и Уганде.