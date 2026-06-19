Число смертей от вируса Эбола в ДР Конго возросло до 232

Жертвами лихорадки Эбола в ДР Конго стали 232 человека Число смертей от вируса Эбола в ДР Конго возросло до 232

Москва19 июн Вести.Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 232, а количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 896. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Самюэль Роже Камба.

Таким образом он дал оценку ситуации спустя 30 дней после объявления вспышки вируса Эбола в провинции Итури на северо-востоке страны, передает агентство РИА Новости.

На сегодняшний день у нас зарегистрировано в общей сложности 896 подтвержденных случаев Эболы и 232 подтвержденных случая смерти, что составляет примерно 26% летальности сообщает глава минздрава

Кроме того, по его словам, 78 пациентам удалось излечиться.

Он отметил, что рост числа выявленных случаев свидетельствует об эффективности принятых мер реагирования, способствующих идентификации пациентов, которые могли остаться вне поле зрения эпидемиологического надзора.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что лихорадка Эбола, несмотря на свою высокую опасность, не способна вызвать общемировую пандемию. Хотя до этого газета Financial Times выразила мнение, что вспышка Эболы в Конго представляет собой не просто локальную чрезвычайную ситуацию, а своеобразную "генеральную репетицию" будущей общемировой пандемии.