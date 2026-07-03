Количество умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 447 человек

Более 440 человек скончались в ДР Конго из-за вспышки Эболы Количество умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 447 человек

Москва3 июл Вести.Количество жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДР Конго) достигло 447 человек. Всего в стране подтверждено более 1460 случаев заболевания, сообщает министерство связи и СМИ ДР Конго в соцсети Х.

По сведениям министерства, 213 человек выздоровели.

Менее 75 часов назад министерство сообщало о 377 смертях и 1307 случаях заражения Эболой.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн заявил, что лихорадка Эбола, несмотря на высокую опасность, не способна привести к мировой пандемии.