Количество смертельных случаев от вируса Эбола в ДР Конго возросло до 245 Жертвами лихорадки Эбола в ДР Конго стали 245 человек

Москва20 июн Вести.Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 245 человек, а количество подтвержденных случаев заражения возросло до 933. Об этом сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения страны Роже Камба.

Подтверждено в общей сложности 933 случая, включая 245 летальных приводит слова Камба Конголезское агентство печати (ACP)

Минздрав ДР Конго оценивает летальность вируса в 26%.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн заявил, что лихорадка Эбола, несмотря на свою высокую опасность, не сможет вызвать общемировую пандемию. В то же время издание The Financial Times полагает, что вспышка Эболы в Конго представляет собой не просто локальную чрезвычайную ситуацию, а своеобразную "генеральную репетицию" будущей общемировой пандемии.