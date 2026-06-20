Москва20 июнВести.Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 245 человек, а количество подтвержденных случаев заражения возросло до 933. Об этом сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения страны Роже Камба.
Подтверждено в общей сложности 933 случая, включая 245 летальныхприводит слова Камба Конголезское агентство печати (ACP)
Минздрав ДР Конго оценивает летальность вируса в 26%.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн заявил, что лихорадка Эбола, несмотря на свою высокую опасность, не сможет вызвать общемировую пандемию. В то же время издание The Financial Times полагает, что вспышка Эболы в Конго представляет собой не просто локальную чрезвычайную ситуацию, а своеобразную "генеральную репетицию" будущей общемировой пандемии.