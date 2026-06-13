Вспышка лихорадки Эбола в Конго может стать репетицией новой мировой пандемии FT: вспышка Эболы в Конго может стать "генеральной репетицией" новой пандемии

Москва13 июн Вести.Вспышка лихорадки Эбола в Конго представляет собой не просто локальную чрезвычайную ситуацию, а своеобразную "генеральную репетицию" будущей общемировой пандемии. К такому выводу приходит газета Financial Times.

Как пишут журналисты, международное финансирование здравоохранения стремительно сокращается, а вера людей в науку и многосторонние решения становится все более шаткой.

Эта вспышка (лихорадки Эбола в Конго. – Прим. ред.) возникла на стыке новой глобальной системы здравоохранения отметил директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики

Боллики подчеркнул, что враждебное отношение к глобальному здравоохранению возникло после COVID-19.

По его словам, хотя медики и ученые прекрасно знают, как реагировать на подобные кризисы, институты и общественная поддержка, на которые они привыкли полагаться, сейчас гораздо менее надежны, чем в последние годы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что пока получила лишь треть финансирования для борьбы со вспышкой лихорадки в Конго. ВОЗ уже признала ситуацию в стране и соседней Уганде чрезвычайной угрозой для других государств. По данным на 7 июня, число лабораторно подтвержденных смертей от Эболы в Конго выросло до 86.