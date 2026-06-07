В ДР Конго число умерших от Эболы возросло до 86 человек

Число смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго увеличилось до 86 В ДР Конго число умерших от Эболы возросло до 86 человек

Москва7 июн Вести.В Демократической Республике Конго (ДРК) число лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола возросло до 86. Об этом сообщает конголезский Минздрав, передает агентство ТАСС.

За последние сутки зарегистрирована смерть еще шести человек от вируса Эболы. Общее число подтвержденных случаев заражения к 6 июня достигло 488, при этом днем ранее этот показатель составлял 452 человека.

Власти принимают меры для сдерживания распространения инфекции: в конголезской провинции Итури, являющейся эпицентром зафиксированой вспышки заболевания, расширяются медицинские изоляторы. Кроме того, туда доставляют дополнительные средства индивидуальной защиты для медицинского и обслуживающего персонала.

Ранее замдиректора по операциям международной гуманитарной организации "Врачи без границ" Алан Гонсалес заявил, что скорость распространения текущей вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури на востоке Демократической Республики Конго беспрецедентна.

В конце мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус признался, что ВОЗ пока получила всего лишь треть финансирования, нужного для борьбы со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде.