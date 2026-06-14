В Демократической Республике Конго 149 человек умерли от вируса Эболы

В Демократической Республике Конго 149 человек умерли от Эболы В Демократической Республике Конго 149 человек умерли от вируса Эболы

Москва14 июн Вести.Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 149. Об этом сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ.

Количество подтвержденных случаев заболевания составляет 710. В больницах и изоляторах находятся 324 инфицированных вирусом. Смертность - 21%, сообщает ТАСС.

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДРК 15 мая. Есть случаи заболевания и смерти от Эболы в соседней Уганде.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболевание поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных животных. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.

Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек.