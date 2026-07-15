Москва15 июлВести.В Демократической Республике (ДР) Конго от вспышки вируса Эбола погибли свыше 750 человек
Такие данные приводит агентство Reuters, опираясь на обновленные сводки конголезского Министерства связи и СМИ.
754 летальных исходауказывается в публикации
Кроме того, количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой увеличилось до 2011.
До этого власти африканской республики сообщали о 640 смертельных случаях.
Ранее замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что россиянам не стоит бояться, что в страну попадут люди, зараженные Эболой. Он уточнил, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем и его пандемический потенциал находится на низком уровне.