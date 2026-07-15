В ДР Конго число погибших от вируса Эбола превысило 750 человек

От вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго погибли более 750 человек В ДР Конго число погибших от вируса Эбола превысило 750 человек

Москва15 июл Вести.В Демократической Республике (ДР) Конго от вспышки вируса Эбола погибли свыше 750 человек

Такие данные приводит агентство Reuters, опираясь на обновленные сводки конголезского Министерства связи и СМИ.

754 летальных исхода указывается в публикации

Кроме того, количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой увеличилось до 2011.

До этого власти африканской республики сообщали о 640 смертельных случаях.

Ранее замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что россиянам не стоит бояться, что в страну попадут люди, зараженные Эболой. Он уточнил, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем и его пандемический потенциал находится на низком уровне.