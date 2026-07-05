В ДР Конго число смертей от вспышки Эболы выросло до 492 человек

Количество смертей от Эболы в ДР Конго достигло 492 случаев В ДР Конго число смертей от вспышки Эболы выросло до 492 человек

Москва5 июл Вести.Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго унесла жизни уже 492 человек. Об этом заявили в Национальном институте общественного здравоохранения (INSP) страны.

На сайте учреждения указано, что на данный момент в республике подтверждено уже 1528 случаев заболевания лихорадкой. Летальность при этом оценивается на уровне 32,2%. Зафиксировано также выздоровление 239 пациентов.

Ранее замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что россиянам не стоит бояться, что в страну попадут люди, зараженные Эболой. Он уточнил, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем и его пандемический потенциал находится на низком уровне.