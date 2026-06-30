Москва30 июнВести.Число летальных исходов в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республики (ДР) Конго достигло 377 человек.
Такие данные приводит Министерство по делам связи и СМИ страны.
По информации ведомства, по состоянию на 28 июня общее число подтвержденных случаев заражения вирусом составило 1307.
В министерстве также отметили, что показатель смертности от заболевания в настоящий момент держится на уровне 28,8%. В сообщении отмечается, что 180 пациентов успешно прошли лечение и выздоровели.
Ранее сообщалось об 1 тысяче человек с подтвержденным случаем заболевания лихорадкой Эбола в Конго.
Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн заявил, что лихорадка Эбола, несмотря на свою высокую опасность, не способна вызвать общемировую пандемию.