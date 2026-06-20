В Израиле подозревают первый случай Эболы Минздрав Израиля сообщил о возможном первом случае заражения Эболой

Москва20 июн Вести.В Министерстве здравоохранения Израиля в субботу, 20 июня, сообщили о первом человеке в стране с подозрением на заражение вирусом Эбола, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся все необходимые обследования, результаты будут готовы в течение 48 часов, подтверждения пока нет.

Человек с подозрением на заболевание вирусом Эбола находится в условиях изоляции и получает лечение в соответствии с установленными профессиональными протоколами для борьбы с высоко опасными инфекционными заболеваниями. На данном этапе это только подозрение, и подтвержденного случая Эболы в Израиле не выявлено говорится в заявлении

Ранее министр здравоохранения Демократической Республики Конго сообщил, что число погибших от лихорадки Эбола в стране достигло 245 человек, а количество подтвержденных случаев заражения возросло до 933.