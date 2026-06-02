В ДР Конго выявили свыше 320 случаев заражения вирусом Эбола Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго достигло 321

Москва2 июн Вести.В Демократической Республике Конго (ДРК) число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола возросло до 321.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официальные данные. Жертвами вирусного заболевания стали 48 человек.

Двумя днями ранее число подтвержденных заражений лихорадкой в Конго и Уганде составляло 263, а летальных исходов - 43.

Ранее международная гуманитарная организация "Врачи без границ" заявила о беспрецедентной скорости распространения Эболы, потребовав срочно увеличить масштабы тестирования, усилить международную медицинскую и гуманитарную помощь, а также гарантировать свободный доступ в регионы, пострадавшие от эпидемии.