В ДР Конго пять человек смогли излечиться от лихорадки Эбола

Москва30 мая Вести.По предварительным данным, в Демократической Республике Конго (ДРК) пятеро человек вылечились от лихорадки Эбола. Об этом заявил министр здравоохранения ДРК Роже Камба.

Думаю, что завтра или послезавтра мы объявим о по меньшей мере пяти излечившихся, потому что мы уже провели первый анализ после начала лечения, он дал отрицательный результат​​​. Мы ждем результата второго анализа, чтобы это подтвердить сказал министр на брифинге

Камба отметил, что лабораторно подтверждено 225 случаев Эболы в ДРК с начала вспышки, но число жертв не названо.

Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в ДРК и Уганде чрезвычайной и угрожающей другим странам. По последним данным, 221 человек умер с подозрением на заболевание. Предыдущая вспышка в республике была остановлена в октябре 2025 года.

Лихорадка Эбола - высокозаразное вирусное заболевание с высоким уровнем летальности. Впервые зафиксирована в 1976 году в Судане и Демократической Республике Конго (рядом с рекой Эбола). Поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных. Основные причины смерти: массивная кровопотеря, интоксикация, гиповолемический и инфекционно-токсический шоки.