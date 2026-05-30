Москва30 маяВести.По предварительным данным, в Демократической Республике Конго (ДРК) пятеро человек вылечились от лихорадки Эбола. Об этом заявил министр здравоохранения ДРК Роже Камба.
Думаю, что завтра или послезавтра мы объявим о по меньшей мере пяти излечившихся, потому что мы уже провели первый анализ после начала лечения, он дал отрицательный результат. Мы ждем результата второго анализа, чтобы это подтвердитьсказал министр на брифинге
Камба отметил, что лабораторно подтверждено 225 случаев Эболы в ДРК с начала вспышки, но число жертв не названо.
Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию в ДРК и Уганде чрезвычайной и угрожающей другим странам. По последним данным, 221 человек умер с подозрением на заболевание. Предыдущая вспышка в республике была остановлена в октябре 2025 года.
Лихорадка Эбола - высокозаразное вирусное заболевание с высоким уровнем летальности. Впервые зафиксирована в 1976 году в Судане и Демократической Республике Конго (рядом с рекой Эбола). Поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных. Основные причины смерти: массивная кровопотеря, интоксикация, гиповолемический и инфекционно-токсический шоки.