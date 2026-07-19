В ДР Конго число жертв вируса Эбола увеличилось до 893 человек

Жертвами вспышки Эболы в Конго стали почти 900 человек В ДР Конго число жертв вируса Эбола увеличилось до 893 человек

Москва19 июл Вести.В Демократической Республике (ДР) Конго с начала вспышки лихорадки Эбола погибли 893 человека. Такие данные приводит конголезское Министерство связи и СМИ.

Согласно информации ведомства, подтверждены 2267 случаев заболевания вирусом Эбола в пяти провинциях африканской страны. Из них 444 человек удалось вылечить, 893 – скончались

Помимо того, 722 пациента сейчас проходят карантин либо госпитализированы, указано в публикации.

Власти оценили показатели летальности инфекции на отметке 39,4%.

Эпицентром распространения заболевания продолжает оставаться провинция Итури на северо-востоке Конго.

До этого сообщалось о 796 смертельных исходах.

Ранее замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что россиянам не стоит бояться, что в страну попадут люди, зараженные Эболой. Он уточнил, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем и его пандемический потенциал находится на низком уровне.