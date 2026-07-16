ВОЗ: почти 800 человек умерли от Эболы в ДР Конго с начала вспышки

Жертвами вспышки Эболы в Конго стали почти 800 человек ВОЗ: почти 800 человек умерли от Эболы в ДР Конго с начала вспышки

Москва16 июл Вести.Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с начала вспышки достигло 796 человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, к настоящему времени в стране зарегистрированы 2073 случая заболевания.

Из них 796 закончились летальным исходом сказал Гебреисус в ходе брифинга в штаб-квартире организации

Глава ВОЗ отметил, что нынешняя вспышка стала третьей по масштабам жертв в истории наблюдений в ДР Конго. При этом за последний месяц заболевание распространялось быстрее, чем во время любой предыдущей вспышки.

Вспышка Эболы была зафиксирована в мае. Специалисты отмечали, что новый штамм отличается от заирского варианта вируса, вызвавшего предыдущие 15 вспышек заболевания.

Ранее сообщалось, что Россия готова к серийному производству вакцины от нового штамма Эболы.