Reuters: в ДР Конго число умерших от Эболы превысило 180 человек

В ДР Конго 181 человек умер от Эболы Reuters: в ДР Конго число умерших от Эболы превысило 180 человек

Москва15 июн Вести.Жертвой вируса Эбола в Демократической Республике Конго стал 181 человек. При этом число подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго увеличилось до 782. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно последнему отчету правительства о ситуации, подтвержденные случаи заболевания Эболой включают 181 летальный исход говорится в материале

Как отмечается, за прошедшие сутки было зафиксировано 72 новых случая.

Ранее газета Financial Times написала, что вспышка лихорадки Эбола в Конго является не просто локальной чрезвычайной ситуацией, а своеобразной "генеральной репетицией" будущей общемировой пандемии.

Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело около 28 тысяч человек, умерло более 11 тысяч человек.