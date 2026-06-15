Москва15 июнВести.Жертвой вируса Эбола в Демократической Республике Конго стал 181 человек. При этом число подтвержденных случаев заболевания Эболой в ДР Конго увеличилось до 782. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно последнему отчету правительства о ситуации, подтвержденные случаи заболевания Эболой включают 181 летальный исходговорится в материале
Как отмечается, за прошедшие сутки было зафиксировано 72 новых случая.
Ранее газета Financial Times написала, что вспышка лихорадки Эбола в Конго является не просто локальной чрезвычайной ситуацией, а своеобразной "генеральной репетицией" будущей общемировой пандемии.
Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело около 28 тысяч человек, умерло более 11 тысяч человек.