Лихорадка Эбола унесла жизни уже 1,8 тысячи человек в ДР Конго Число умерших в ДР Конго из-за лихорадки Эбола превысило 1,8 тысячи

Москва6 авг Вести.Официальное количество умерших из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 1 801. Информацию об этом предоставило министерство связи и по делам СМИ страны.

Согласно этим данным, официальное число заболевших - 3 973. Показатель смертности оценивается в 45%.

По последней информации, в стационарах и изоляторах остаются 717 человек.

Массовые случаи заболевания лихорадкой Эбола зафиксированы на востоке ДР Конго и в Уганде с середины мая. 4 августа общее количество официально подтвержденных летальных исходов в ДР Конго оценивалось в 1 405.

Лихорадка Эбола - это очень опасное вирусное заболевание из группы геморрагических лихорадок, которое протекает тяжело и часто может закончиться летательным исходом. Основные симптомы - высокая температура, выраженная интоксикация, сильная рвота, диарея, наружные и внутренние кровотечения.