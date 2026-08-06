Москва6 авгВести.Официальное количество умерших из-за лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго достигло 1 801. Информацию об этом предоставило министерство связи и по делам СМИ страны.
Согласно этим данным, официальное число заболевших - 3 973. Показатель смертности оценивается в 45%.
По последней информации, в стационарах и изоляторах остаются 717 человек.
Массовые случаи заболевания лихорадкой Эбола зафиксированы на востоке ДР Конго и в Уганде с середины мая. 4 августа общее количество официально подтвержденных летальных исходов в ДР Конго оценивалось в 1 405.
Лихорадка Эбола - это очень опасное вирусное заболевание из группы геморрагических лихорадок, которое протекает тяжело и часто может закончиться летательным исходом. Основные симптомы - высокая температура, выраженная интоксикация, сильная рвота, диарея, наружные и внутренние кровотечения.