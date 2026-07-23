Количество смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго перевалило за 1 тысячу Число подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 1 тысячу

Москва23 июл Вести.Количество лабораторно подтвержденных смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго выросло до 1 034, говорится в бюллетене министерства связи и по делам СМИ.

Число заболевших составляет 2 536, показатель смертности – 40,7%. В больницах и изоляторах страны находится 738 человек с подозрением на Эболу. Количество выздоровевших составляет 506 человек.

Меры реагирования осложняет нехватка вакцин и финансирования, сообщил 22 июля гендиректор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея. Африканские органы здравоохранения предупреждают, что если ситуацию срочно не взять под контроль, она может перерасти в один из самых серьезных кризисов здравоохранения в мире.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, истинные масштабы эпидемии могут быть в два-четыре раза больше официальных данных. Порядка 80% случаев заболеваний происходят вне выявленных цепочек передачи инфекции, при этом менее 9% людей, контактировавших с больными, находятся под наблюдением. Больше 60% смертей происходят вне лечебных учреждений и до того, как пациенты обратятся за медицинской помощью.

Вспышка лихорадки Эбола началась в мае на востоке ДР Конго и в Уганде, эпицентр расположен в конголезской провинции Итури.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболевание поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных животных. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.

Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек.