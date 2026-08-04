В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли 1 405 человек

Число жертв Эболы в Конго превысило 1,4 тысячи В ДР Конго от лихорадки Эбола умерли 1 405 человек

Москва4 авг Вести.В Демократической Республики (ДР) Конго общее количество летальных исходов от вспышки лихорадки Эбола достигло 1 405. Об этом сообщается в сводке конголезского Министерства связи и по делам СМИ.

Согласно информации ведомства, общее число заболевших вирусом в стране приблизилось к отметке в 3,2 тысячи человек, с регистрацией 125 новых инфицированных за минувшие сутки. Уровень смертности от заболевания сохраняется на уровне 43,9%.

В настоящее время 773 человека с подозрением на заражение лихорадкой находятся в больницах и изоляторах. Показатель отслеживания контактов с инфицированными лицами составляет 77,8%.

Ранее генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея заявил, что борьбу со вспышкой осложняют нехватка вакцин и недостаток финансирования. Африканские органы здравоохранения предупреждали, что без срочных мер ситуация может перерасти в один из крупнейших кризисов в сфере здравоохранения в мире.