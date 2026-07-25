В ДР Конго число жертв Эболы превысило 1,3 тысячи Число погибших от Эболы в ДР Конго превысило 1,3 тыс.

Москва25 июл Вести.Число погибших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 1,3 тысячи человек. Об этом сообщило министерство связи и СМИ страны.

Зарегистрировано 2973 подтвержденных случая заражения, из которых 766 пациентов находятся в режиме изоляции или госпитализированы, 540 человек выздоровели, а 1309 - скончались. Уровень летальности составляет 44% говорится в публикации министерства в X

22 июля генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Жан Касея заявил, что борьбу со вспышкой осложняют нехватка вакцин и недостаток финансирования. Африканские органы здравоохранения предупреждали, что без срочных мер ситуация может перерасти в один из крупнейших кризисов в сфере здравоохранения в мире.

Лихорадка Эбола — высокозаразное вирусное заболевание с высокой смертностью. Впервые его зарегистрировали в 1976 году в Судане и ДРК (недалеко от реки Эбола). Заболевание поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных животных. К основным причинам летального исхода относятся массивная кровопотеря, интоксикация организма, а также гиповолемический и инфекционно-токсический шок.

Крупнейшая вспышка Эболы произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Тогда заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек.