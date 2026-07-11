Москва11 июлВести.Число летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 640.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отчеты конголезского Министерства связи и СМИ.
648 смертельных исходовуказывается в материале
Согласно данным ведомства, количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 1830.
Ранее замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что россиянам не стоит бояться, что в страну попадут люди, зараженные Эболой. Он уточнил, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем и его пандемический потенциал находится на низком уровне.