Число летальных исходов из-за вспышки вируса Эбола в Конго превысило 640 В ДР Конго 648 человек скончались из-за вспышки лихорадки Эбола

Москва11 июл Вести.Число летальных исходов от лихорадки Эбола в Демократической Республике (ДР) Конго превысило 640.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на отчеты конголезского Министерства связи и СМИ.

648 смертельных исходов указывается в материале

Согласно данным ведомства, количество подтвержденных случаев заболевания увеличилось до 1830.

Ранее замглавы Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко напомнил, что россиянам не стоит бояться, что в страну попадут люди, зараженные Эболой. Он уточнил, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем и его пандемический потенциал находится на низком уровне.