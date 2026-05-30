ВОЗ пока получила лишь треть финансирования для борьбы с Эболой

Москва30 мая Вести.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока получила всего лишь треть финансирования, нужного для борьбы со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, его слова приводит Reuters.

Это очень сложная вспышка, а запрашиваемый объем поддержки пока не получен. Мы получили только треть необходимого финансирования сказал он

Гебрейесус призвал международное сообщество усилить поддержку в том числе для того, чтобы у медицинских работников были необходимые материалы и средства защиты.

ВОЗ признала ситуацию в ДРК и Уганде чрезвычайной и угрожающей другим странам. По последним данным, 221 человек умер с подозрением на заболевание. Предыдущая вспышка в республике была остановлена в октябре 2025 года.

Лихорадка Эбола - высокозаразное вирусное заболевание с высоким уровнем смертности. Впервые зафиксирована в 1976 году в Судане и Демократической Республике Конго (рядом с рекой Эбола). Поражает человека, некоторых приматов и парнокопытных. Основные причины смерти: массивная кровопотеря, интоксикация, гиповолемический и инфекционно-токсический шоки.

Специфического противовирусного лечения не существует. Терапия направлена на поддержание жизненно важных функций и устранение симптомов. Разработаны несколько вакцин, три из которых - российские.

Крупнейшая вспышка произошла в 2013–2016 годах в Западной Африке. Заболело более 28 тысяч человек, умерло около 11 тысяч человек