Вирусолог объяснил, почему не стоит бояться новой пандемии из-за вспышки Эболы Вирусолог Альтштейн: Эбола не станет причиной мировой пандемии

Москва15 июн Вести.Лихорадка Эбола, несмотря на свою высокую опасность, не способна вызвать общемировую пандемию. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в беседе с RT.

По словам эксперта, современная западная медицина вполне способна противостоять этой лихорадке благодаря достаточному уровню гигиены.

Какие бы ни были ухудшения в медицине, современная медицина Запада вполне может противостоять этой инфекции. Уровень гигиены достаточный, чтобы защищаться от такой инфекции, как Эбола сказал он

Альтштейн пояснил, что вирус не распространяется через дыхательные пути. Для передачи инфекции требуется тесный контакт между здоровым и больным человеком с прикосновением к источнику инфекции – крови заболевшего.

Поэтому я думаю, что Эбола не годится на роль возбудителя, который приведет к мировой пандемии заключил вирусолог

Ранее газета Financial Times писала, что вспышка заболевания лихорадкой в Конго может стать "генеральной репетицией" новой мировой пандемии. По версии издания, усугубляет ситуацию кризис международного финансирования здравоохранения.