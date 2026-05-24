Гинцбург: необходимости массовой вакцинации россиян от вируса Эболы нет

Москва24 мая Вести.В России отсутствует необходимость в проведении массовой иммунизации населения против лихорадки Эбола. Об этом сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

Ученый пояснил, что эпидемиологический потенциал данного вируса внутри страны оценивается как крайне низкий.

По словам Гинцбурга, тем гражданам России, которые не планируют поездки на африканский континент, проходить вакцинацию не требуется.

Он подчеркнул, что вероятность масштабного распространения инфекции в российских условиях фактически сводится к нулю.

Население вакцинировать не надо, никакой паники нет подытожил он

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вероятность распространения вируса Эбола в России нулевая.