Москва31 маяВести.В создании специализированного лекарства от Эболы в РФ нет необходимости, поскольку нет предпосылок для пандемии на территории страны, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.
Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозитсказал он
Гинцбург также добавил, что сейчас заболевание лечится симптоматически.