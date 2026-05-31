Гинцбург: необходимости создавать лекарство от Эболы в РФ нет Гинцбург: россиянам не грозит эпидемия Эболы

Москва31 мая Вести.В создании специализированного лекарства от Эболы в РФ нет необходимости, поскольку нет предпосылок для пандемии на территории страны, сообщил ТАСС со ссылкой на научного руководителя Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Если мы ставим задачу только по нашим гражданам, которые только здесь в основном живут, то это не первоочередная задача нашего государства, потому что эпидемия Эболы не грозит сказал он

Гинцбург также добавил, что сейчас заболевание лечится симптоматически.